Kayseri'de 5. kattan 'düşen' kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde H.Ç isimli kadın, bir apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonundan 'düştü.' Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan 'düşen' kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Altay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana gelen olayda 30 yaşındaki H.Ç. balkondan beton zemine 'düştü.'

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan H.Ç. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.