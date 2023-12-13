Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davaya devam edildi

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili mahalli sanatçının, eşinin ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I. ve karısı G.I. ile tutuklu bulunan oğlu M.I. ve bazı müştekilerle avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.I, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, karşı tarafın kendisini takip ettirdiğini ve silah gösterdiğini öne sürdü.

Olay günü kendisine, annesine ve babasına küfredildiğini iddia eden M.I, "Ben de korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Kimseyi vurmak gibi bir niyetim yoktu. Olayı tasarlamadım." dedi.

Tutuksuz sanık M.I. ise Ankara'da olduğu dönemde karşı tarafın gelip evini bastığını, olaydan bir gün önce de eşini ve oğlunu darbettiğini savundu.

Savcılığa şikayet için gittiğini ve eve döndüğünde eşi ile yol kenarında oturduklarını anlatan M.I, "Y.M.S. belindeki silahı göstererek, bize hakaret etti. Ben de 'Bir daha buradan geçme.' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum evden dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Kalabalık oldukları için ben de evden tüfeği alıp camdan sadece gösterdim, ateş etmedim." diye konuştu.

Sanık G.I. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.I'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I, babası M.I. ve annesi G.I. gözaltına alınmıştı.