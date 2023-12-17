Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 12:26
  • Giriş: 17.12.2023 12:26
  • Güncelleme: 17.12.2023 12:27
Kaynak: AA
Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalamasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 10 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, N.Y, M.B, H.E.K, K.T. ve B.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 