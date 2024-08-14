Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama

Kayseri'de sağlık kabininde sünnet edilen F.E.B'nin (7) cinsel organının kangren olmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 18 Temmuz'da Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde yaşandı.

İddiaya göre; F.E.B'ye, H.Ç. tarafından sünnet yapıldı. Uygulamadan bir süre sonra çocuğun cinsel organı kangren oldu.

Ailesi durumu fark edip, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. F.E.B. tedaviye alınırken, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sağlık kabini sorumluları S.D. ile S.T. ve sağlıkçı H.Ç. gözaltına alındı. H.Ç, S.D. ve S.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.Ç. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. serbest bırakıldı. F.E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.