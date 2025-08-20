Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de 80 yaşındaki görme engelli yurttaş evinde ölü bulundu

Kayseri'de 80 yaşındaki görme engelli kişi evinde ölü bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel
  • 20.08.2025 10:50
  • Giriş: 20.08.2025 10:50
  • Güncelleme: 20.08.2025 10:55
Kaynak: AA
Kayseri'de 80 yaşındaki görme engelli yurttaş evinde ölü bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki görme engelli kişi, evinde ölü bulundu.

Gülük Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan O.T.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, O.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

O.T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol