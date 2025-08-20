Kayseri'de 80 yaşındaki görme engelli yurttaş evinde ölü bulundu
Kayseri'de 80 yaşındaki görme engelli kişi evinde ölü bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki görme engelli kişi, evinde ölü bulundu.
Gülük Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan O.T.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, O.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
O.T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.