Kayseri'de 84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde sobadan çıktığı iddia edilen yangında 84 yaşındaki Döne Güngör hayatını kaybetti. Sümer Mahallesi’ndeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan kontrollerde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 84 yaşındaki Döne Güngör, evinde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
Sümer Mahallesi’nde sabah saatlerinde Döne Güngör’ün müstakil evinde iddiaya göre, sobadan yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü.
Evde yapılan kontrollerde, ekipler Döne Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Güngör’ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.