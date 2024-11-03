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Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:06
  • Giriş: 03.11.2024 10:06
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:06
Kaynak: AA
Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Eta"nın katıldığı aramada, bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.Y. (33) ile H.E.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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