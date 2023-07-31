Kayseri'de 9 CHP'li belediye meclis üyesi istifa etti

Kayseri'de CHP’li 9 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti. Açıklama yapan üyeler, istifa nedenlerinin CHP'deki iç tartışmalar ve seçimlerdeki başarısızlık olduğunu söylediler.

Kayseri Belediye Meclisi'nde yer alan 9 CHP'li üye, partilerinden istifa etti. İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç, istifa gerekçeleri olarak partideki iç tartışmaları ve seçimlerdeki başarıslığı gösterdi.

Açıklamada il ve ilçe kongrelerine kısa süre kala il yönetimlerinin görevden alınmasını eleştiren Yörenç, "Her yenilginin bir bedeli olmalı... Özellikle gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden rahatsız olduğumuzu belirtiriz" ifadelerini kullandı.

Talas mahalle delege seçimleri sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa eden Mevlüdiye Kayabalı Sunu’ya da destek veren Yörenç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

“Son genel seçimde sahada aktif görev yapan kadın kolları il başkanın, Talas ilçesi mahalle delege seçiminde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetli şekilde kınıyoruz. Bizler, değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışı kabul etmiyoruz. Bugün, kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkimizi kullanıyor ve birilerinin sesimizi duymasını, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların, anti demokratik uygulamaların son bulmasını istiyoruz."