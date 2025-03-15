Kayseri'de alacak kavgası; 1 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, Salih Ö., alacak kavgasında tartıştığı Nihat İnceoğlu'nu tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6005'inci Cadde'deki metal işiyle uğraşan Nihat İnceoğlu'nun iş yerinde meydana geldi. İnceoğlu ile iş yerine gelen Salih Ö. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ö., belinden çıkardığı tabancayla İnceoğlu'nu bacağından yaraladı. Çevredeki esnafın ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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