Kayseri'de alacak verecek kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen M.G. ile H.G. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan kavgada, H.G. ve kimliği tespit edilemeyen kişi tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken M.G. gözaltına alındı.