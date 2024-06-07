Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın
Kayseri'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.