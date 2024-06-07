Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın

Kayseri'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel 07.06.2024 10:18 Giriş: 07.06.2024 10:18

Güncelleme: 07.06.2024 10:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA