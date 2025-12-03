Kayseri'de ambulans rallisi yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans rallisi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den 30 ekibin katılımıyla yapıldı.

İki gün süren etkinliğin dün gerçekleştirilen ilk gün faaliyetlerinde, parkurda yarışan ekipler, pediatri, yetişkin ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında mücadele etti.

Buradan en yüksek puanı alan 10 ekip, bugün hasta taşıma ve ambulans sürüş etabı, trafik kazası ile travmalı ve yetişkin hastaya müdahale senaryolarında performanslarını sergiledi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, burada yaptığı açıklamada, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Etkinliğe, Kayseri, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den ekiplerin katıldığını belirten Erşan, şunları kaydetti:

"Bu aslında bir hız yarışı değil, eğitim faaliyetidir. Adında ralli geçmesine rağmen öyle bir algı oluşmasını istemeyiz. 30 ekibin katıldığı bir eğitim faaliyeti oldu. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde oluşturulan 30 ekip mücadele etti. Pediatrik, yetişkin ve travmalı vakalara yaklaşım senaryoları konusunda mücadele ettiler. Ekiplerimiz, gözlemsel değerlendirmeler yaptı. Bu eğitim arkadaşlarımızın daha önce aldıkları eğitimleri pekiştirmiş olacak. Motivasyon anlamında da katkısı olacak. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."