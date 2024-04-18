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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.04.2024 13:54
  • Giriş: 18.04.2024 13:54
  • Güncelleme: 18.04.2024 13:54
Kaynak: AA
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 4 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 52 personelin katıldığı operasyonda, 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi, bir şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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