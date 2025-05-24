Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de aranan 5 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 13:34
  • Giriş: 24.05.2025 13:34
  • Güncelleme: 24.05.2025 13:34
Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında 3 bin 245 kişi ve 1090 araç sorgulandı, 237 park ve bahçe kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca bir hacizli, bir de çalıntı araca el konuldu.

BirGün'e Abone Ol