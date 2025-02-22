Kayseri'de aranan 9 zanlı "şok uygulamada" yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 44 noktada 55 ekibin ve 185 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da katıldığı uygulamada, 4 bin 978 kişinin ve 1436 aracın sorgusu yapıldı, 94 park kontrol edildi.

Yapılan aramalarda 102,45 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Uygulamada 4 hacizli araca el konuldu, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.