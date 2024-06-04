Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı düştü. MSB, "Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" açıklaması yaptı.

Kayseri'de düşen askeri eğitim uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti.

Saat 10.00 sıralarında, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, meydana gelen kazada iki pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.