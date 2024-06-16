Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı. Anıtta yapılan incelemede 13 darbe izi tespit edildi.
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.
Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.