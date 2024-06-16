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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı. Anıtta yapılan incelemede 13 darbe izi tespit edildi.

Güncel
  • 16.06.2024 13:05
  • Giriş: 16.06.2024 13:05
  • Güncelleme: 16.06.2024 13:08
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

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