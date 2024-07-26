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Kayseri'de avukat, bürosunda başından vurulmuş halde bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 40 yaşındaki Avukat Kazım Selim Somtaş bürosunda başından vurulmuş halde bulundu

Ajans Haberleri
  • 26.07.2024 09:43
  • Giriş: 26.07.2024 09:43
  • Güncelleme: 26.07.2024 09:49
Kayseri'de avukat, bürosunda başından vurulmuş halde bulundu

Kayseri'de Avukat Kazım Selim Somtaş (40), ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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