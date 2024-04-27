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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 11:09
  • Giriş: 27.04.2024 11:09
  • Güncelleme: 27.04.2024 11:09
Kaynak: AA
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bağ evlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada, elektrikli ve elektronik aletler, mutfak malzemeleri, duvar saati, halı, kilim ve kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 zanlı tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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