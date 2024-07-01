Kayseri'de başlayan sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri diğer illere yayılıyor

Kayseri'de dün bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla başlayan sığınmacılara yönelik saldırıların ardından bugün Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye aleyhtarı gösterilerin başlasıyla gerginlik yükseliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de dün bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla başlayan sığınmacılara yönelik saldırıların ardından bugün Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye aleyhtarı gösterilerin başlasıyla gerginlik yükseliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Gaziantep, Hatay Reyhanlı, Konya, Adana ve Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara yönelik şiddet eylemleri yaşanıyor. İstanbul'da benzer olayların yaşandığı bilgisi sosyal medyada paylaşıldı.

İSTANBUL

İstanbul Sultanbeyli'de bir grubun, Suriyelilere ait işyerlerine saldırdığına yönelik videolar sosyal medyada paylaşıldı. Sultanbeyli Takip adlı hesabın paylaşımında kalabalık bir grubun küfür ve sloganlar eşliğinde bir dükkanı hedef aldığı görüldü. Pendik'te ise konvoy yapılarak "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı.

BURSA

Benzer görüntüler Bursa'dan da geldi. Bursa Çarşamba'da bir grup, sloganlarla gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te bir grup "Ölürüm Türkiye'm" şarkısıyla yürüyüşe geçti ve bazı yerlerde sığınmacılara ait araçlar ile işyerlerine zarar verildi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, "Sevgili Gaziantepliler, lütfen çocuklarımızı evlerimize çağıralım. Provoke edilecek eylemler içerisindeler. Gençler, evlerinize dönün" şeklinde bir mesaj yayımladı. Kendisi de Gaziantepli olan Yazar Ahmet Ümit de Şencan'ın iletisini alıntılayarak, "Sevgili hemşerilerim, Gaziantep'in güzel insanları sakin olalım, kışkırtmalara izin vermeyelim, genç kardeşlerim lütfen evinize dönün. Provakasyon hepimize, herkese, ülkeye zarar verir..." dedi.

HATAY REYHANLI

Reyhanlı'da bugün Suriyelilere ait işyerlerinin taşlı saldırıya uğradığına yönelik görüntülerin ardından akşam saatlerinde de hareketli dakikalar yaşandı. Bir araya gelen kalabalık grup “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganları atarken Türk bayraklı konvoylar düzenleniyor.

ADANA

Adana’da sığınmacıların yoğun yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi’nin girişini polis tarafından kapatılırken göstericilerin buraya girmesine izin verilmiyor. Adana'da akşam saatlerinde ise bir Suriyeli sığınmacı, kendisine yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ifade ettiği bir video yayımlamıştı. Videoda söz konusu kişini yüzünde ve kafasında kan olduğu görüldü. Öte yandan kentte Türk bayraklı konvoyların da düzenlendiği bildirildi.

KONYA

Konya'da ise sığınmacılara ait işyerlerine yönelik saldırılar yaşandığı bildirildi. Bir görüntüde ise Sakarya Mahallesi'nde market işleten bir Suriyelinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği kameralara yansıdı.