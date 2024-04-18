Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde M.P, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.S.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.