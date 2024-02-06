Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı

Kayseri'de alkollü Alican U., sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldürdü. Alican U. ile yanındaki arkadaşı Sibel Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Yıldırım'ın değnek ile vururken Alican U. da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, burada hayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. polis ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.