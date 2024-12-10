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Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 10:49
  • Giriş: 10.12.2024 10:49
  • Güncelleme: 10.12.2024 10:49
Kaynak: AA
Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi öldü.

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de N.U. ile Sefa Ö. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.U. (26), Sefa Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan N.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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