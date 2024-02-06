Kayseri'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yoğunburç Kavşağı'nda yürüyen B.Y. (48) ile A.U. ve kız arkadaşı S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada bıçakla yaralanan B.Y, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Y, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.U. ve S.Y'nin polisteki işlemleri devam ediyor.