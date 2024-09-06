Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanık beraat etti

Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada yargılanan 4 sanık, maktulün tüfekle kazara kendini vurduğu gerekçesiyle beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar A.G, Y.Y.D, S.A. ve R.U, maktul B.Ü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, maktul B.Ü'nün, sanıklardan S.A'yı tüfeğin dipçiğiyle darbederken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurması nedeniyle sanıkların beraatini talep etti.

Arkadaş olan ve uyuşturucu konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle olayın meydana geldiği iddiasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Maktulün annesi N.Ü, sanıklara tepki gösterince salondan çıkarıldı.

Maktulün babası M.Ü. ise sanıkların olayı planlı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Oğlum dahil tümü uyuşturucu bağımlısıdır. Şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın beraatine ve tahliyelerine hükmetti.

Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde 17 Şubat'ta, arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheliler A.G, Y.Y.D, S.A. ve R.U. tutuklanmıştı.