Kayseri'de bir polis, kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de polis S.U., kayınvalidesi M.M.'yi öldürdü. S.U. ardından intihar girişimde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis 35 yaşındaki S.U. ile kayınvalidesi 60 yaşındaki M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.