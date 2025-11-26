Giriş / Abone Ol
Kayseri'de bir polis, kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de bir polis, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 26.11.2025 15:16
  • Giriş: 26.11.2025 15:16
  • Güncelleme: 26.11.2025 15:21
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kayseri'de polis S.U., kayınvalidesi M.M.'yi öldürdü. S.U. ardından intihar girişimde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis 35 yaşındaki S.U. ile kayınvalidesi 60 yaşındaki M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

