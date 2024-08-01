Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 01.08.2024 13:53
  • Giriş: 01.08.2024 13:53
  • Güncelleme: 01.08.2024 13:57
Kaynak: AA
Kayseri'de boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu R.E.C'nin (11) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.

Çocuk, yakınlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük R.E.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerin ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

BirGün'e Abone Ol