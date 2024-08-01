Kayseri'de boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu R.E.C'nin (11) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.
Çocuk, yakınlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük R.E.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerin ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.