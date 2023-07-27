Kayseri'de çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan işçi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan mobilya işçisi yaralandı.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Işkın Caddesi'nde inşaatta çalışan mobilya işçisi O.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.