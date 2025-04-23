Kayseri'de cam silerken 'düşen' kadın öldü

Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken beton zemine 'düşen' Nilgün Köstelekoğlu (65), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi.

Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, cam sildiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip pencereden beton zemine 'düştü'.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.