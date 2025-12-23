Kayseri'de çarpışan iki otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de çarpıştıktan sonra takla atan iki otomobilin de sürücüleri yaralandı.

Kaza, dün akşam saatleri sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı ile Düzova Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı otomobil ile Ş.A. yönetimindeki 38 EA 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de takla attı.

Kazada araç sürücüleri T.K. ve Ş.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.