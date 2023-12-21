Kayseri'de çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çekici ile şehre uyuşturucu sokmak isteyen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli şahıs; Narkotik ekiplerince takibe alındı. Şüpheli şahsın kullandığı çekici, il girişinde durduruldu.

Şüpheli ve çekicide narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.