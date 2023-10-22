Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde üzerinde E.Ş. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu M.K, E.Ş'yi Rıfat Karahan Camisi'nin bahçesinde bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.