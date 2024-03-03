Kayseri'de çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Lale Sokak'ta Veysel Tapık'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek alt kattaki ahıra ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ahırdan çıkarılan hayvanlar da zarar görmedi.