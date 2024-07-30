Kayseri'de dağlık alanda yangın

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ajans Haberleri 30.07.2024 23:55 Giriş: 30.07.2024 23:55

Güncelleme: 30.07.2024 23:56 Kaynak: DHA

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