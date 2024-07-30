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Kayseri'de dağlık alanda yangın

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ajans Haberleri
  • 30.07.2024 23:55
  • Giriş: 30.07.2024 23:55
  • Güncelleme: 30.07.2024 23:56
Kaynak: DHA
Kayseri'de dağlık alanda yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Develi ilçesi Alaylı Mahallesindeki dağlık alanda çıktı. Dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Dağın bir bölümü alevler içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile yangın bölgesinde yol açma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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