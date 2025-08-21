Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Nurican Karaca'nın (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.