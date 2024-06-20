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Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.06.2024 13:36
  • Giriş: 20.06.2024 13:36
  • Güncelleme: 20.06.2024 13:37
Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

E.B. idaresindeki 46 FB 790 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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