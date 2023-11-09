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Kayseri'de devrilen otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 15:46
  • Giriş: 09.11.2023 15:46
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:46
Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen otomobildeki anne ile 2 çocuğu yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

A.R'nin kullandığı 38 AHL 526 plakalı otomobil, Taha Carım Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü anne ile 2 çocuğu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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