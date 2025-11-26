Kayseri'de dilencinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de camide dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nin kadınlar bölümünde dilencilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Denetimde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira para çıktı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.