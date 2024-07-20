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Kayseri'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunun patlaması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 23:00
  • Giriş: 20.07.2024 23:00
  • Güncelleme: 20.07.2024 23:00
Kaynak: AA
Kayseri'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Kocasinan ilçesi 6152'inci Sokak'taki bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin iş yerine sıçramaması için müdahale ettiği yangın, ekiplerin doğal gaz vanasını kapatmasının ardından söndürüldü.

Hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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