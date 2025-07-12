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Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 17:24
  • Giriş: 12.07.2025 17:24
  • Güncelleme: 12.07.2025 17:24
Kaynak: AA
Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.

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