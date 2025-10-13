Kayseri'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önünde bir sürücünün drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri otomobil sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira ceza kesti.

Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.