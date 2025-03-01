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Kayseri'de drift atan sürücüye 49 bin 552 lira ceza kesildi

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 16:28
  • Giriş: 01.03.2025 16:28
  • Güncelleme: 01.03.2025 16:28
Kaynak: AA
Kayseri'de drift atan sürücüye 49 bin 552 lira ceza kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 49 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücü A.Ç'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 49 bin 552 lira kesti.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araçta olup 17 suç kaydı bulunan H.B. de gözaltına alındı.

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