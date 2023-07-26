Kayseri'de düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen düğün ve kutlamalarda başkasının yaralanması veya ölümüne neden olabileceğinden dolayı silahla havaya ateş edilmelerini engellemek veya ateş eden magandaları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde silahla havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı, 5 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.