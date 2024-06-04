Kayseri'de düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının enkazı, Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının enkazı, Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kayseri'de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

İKİ ASKER YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Eğitim uçağında görevli iki pilot yaşamını yitirirken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi de düşen uçağın enkazında inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından uçağın enkazı vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak, inceleme yapılmak üzere götürüldü.