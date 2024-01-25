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Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı: Hafif hasar aldı

MSB, eğitim için kalkan uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ve uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

Güncel
  • 25.01.2024 10:54
  • Giriş: 25.01.2024 10:54
  • Güncelleme: 25.01.2024 10:54
Kaynak: DHA
Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı: Hafif hasar aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" denildi. 

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