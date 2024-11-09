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Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 13:32
  • Giriş: 09.11.2024 13:32
  • Güncelleme: 09.11.2024 13:33
Kaynak: AA
Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kayseri'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde, A.Ç'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadaki vatandaşlar, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yangında, evinde dumandan etkilenen A.Ç. hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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