Kayseri'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 29 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri 20.07.2024 21:11 Giriş: 20.07.2024 21:11

Güncelleme: 20.07.2024 21:11 Kaynak: AA

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