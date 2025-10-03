Kayseri'de evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesindeki bir bağ evi önünde meydana geldi.

Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmalar Gülhanım ve Fahri Baktır'a isabet etti.

Çevredekilerin ihabrıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, güvelik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.