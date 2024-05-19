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Kayseri'de Fenerbahçe'nin zaferi coşkuyla kutlandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 23:32
  • Giriş: 19.05.2024 23:32
  • Güncelleme: 19.05.2024 23:32
Kaynak: DHA
Kayseri'de Fenerbahçe'nin zaferi coşkuyla kutlandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Süper Lig’in 37’nci haftasında İstanbul'da oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. Zaferin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin çeşitli noktalarında toplandı. Araçlarıyla caddelerde konvoy oluşturan sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek meşaleler yaktı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan kutlamalarda bazı taraftarlar da halay çekti. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda, taraftarlar bir süre sonra dağıldı. 

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