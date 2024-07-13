Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında 15 yıl ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (33) ile "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.C'nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.